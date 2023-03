Trois signatures pour les 3L de Rivière-du-Loup

Le hockey du printemps est à nos portes et l'état-major des 3L est toujours au travail dans cette saison de transition. L'équipe a donc annoncé le mercredi 8 mars la signature de trois joueurs qui viennent de terminer leurs carrières universitaires.

L’attaquant Vincent Deslauriers s'amène avec les 3L. Il a été acquis à la date limite des transactions contre les droits de Louis-Filip Côté qui avait été repêché cet été en 3e ronde. Deslauriers s'amène à Rivière-du-Loup après 5 saisons avec les Aigles Bleus de Moncton, où il a été capitaine durant 4 saisons. Il compte 109 points en 129 matchs. Durant sa carrière LHJMQ, le droitier de 5'10" et 190 lbs a amassé 138 points en 271 matchs.

«Vincent apportera du punch à notre attaque en plus d'amener un leadership tranquille. C'est un joueur intelligent sur 200 pieds et il peut jouer au centre et à l'aile. C'est un ajout majeur à notre attaque et nous travaillerons avec pour maximiser son arrivée avec l'équipe», mentionne le DG des 3L, Fabien Dubé.

Les 3L se sont aussi entendus avec le défenseur droitier de 6'2" et 200 lbs Olivier Desjardins. Ce dernier a passé les 5 dernières saisons avec les Aigles Bleus de Moncton amassant 14 points en 96 matchs dans un rôle défensif. Il a connu une belle carrière dans la LHJMQ où il a disputé 261 matchs amassé 62 points et une fiche de +73. Desjardins avait été un choix de 2e ronde de l'équipe au dernier repêchage.

«Olivier s'ajoute à notre défensive qui compte une belle profondeur. Il apportera un style défensif à l'équipe en plus d'exceller en désavantage numérique. Il sera apprécié de ses coéquipiers également grâce à sa personnalité», ajoute Fabien Dubé.

Les 3L ont aussi annoncé la signature du gardien Étienne Montpetit en provenance des Aigles Bleus de Moncton. Le gardien de 5'10" et 160 lbs arrive après une belle carrière USPORTS de 88 matchs où il a affiché un % d'arrêt à ,908%. Il possède une imposante feuille de route dans la LHJMQ avec un championnat et 102 victoires en 180 matchs. Il avait également été un choix de 2e ronde des 3L au dernier repêchage.

«Étienne a une feuille de route impressionnante. Il s'amène afin d'épauler Émilien Boily et Tristan Côté-Cazenave en qui nous avons une énorme confiance. C'est un gardien athlétique qui peut gagner un match à lieu seul. Il arrive avec une très belle attitude», souligne le directeur général des 3L.

Les trois nouveaux joueurs seront tous en uniforme dimanche à 15 h 30 pour la visite du Cool FM de Saint-Georges.