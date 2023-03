Un après-midi de hockey à Saint-André

La bibliothèque et la Municipalité de Saint-André unissent leurs forces pour organiser un après-midi de hockey à la salle municipale le samedi 18 mars à 15 h. Le documentaire «Révolution sur glace» qui explore les histoires intrigantes et inédites de la Série du siècle de 1972 entre le Canada et l’URSS sera projeté.

Ce film de 95 minutes, réalisé et co-produit par Robbie Hart, fait découvrir l’importance de cette série historique qui fait maintenant la tournée du pays. Les personnes participantes pourront voir les moments ultimes de la joute et des témoignages d’anciens joueurs de la LNH ainsi que journalistes, diplomates et partisans du Canada qui se sont rendus à Moscou pour soutenir l’équipe canadienne.

Robbie Hart animera cette présentation suivie d’un café-causerie. L’admission est gratuite.