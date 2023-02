Le bronze pour Mike Maclure et Louis-François Bélanger 

Plusieurs joueurs ont fait partie de l’échange monstre qui a envoyé Timo Meier, l’un des attaquants les plus convoités de la période des échanges de la Ligue nationale de hockey (LNH) des Sharks de San Jose aux Devils du New Jersey. Parmi ceux-ci, on retrouve Zachary Émond de Saint-Cyprien. L’athlète de 22 ans, qui faisait partie de ...