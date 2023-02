Odélie Drapeau sélectionnée pour les prochains championnats canadiens

Les championnats provinciaux d’athlétisme chez les U18 et les séniors avaient lieu la fin de semaine dernière du côté du Centre Claude-Robillard à Montréal. La tempête n’aura pas arrêté deux membres du club Filoup d’y participer, d’autant plus que ce championnat servait de sélection pour faire partie de l’équipe Québec en vue des championnats canadiens qui auront lieu les 18 et 19 mars prochain au Nouveau-Brunswick.

Odélie Drapeau n’a pas manqué son entrée en piste à l’épreuve du 400m, dans une course très relevée. Elle a décroché la médaille d’argent à seulement 3 centièmes de la médaille d’or. Le lendemain, encore une fois dans une course très rapide au 800m, elle a terminé au pied du podium. Elle a tout de même obtenu son standard et son laissez-passer sur l’équipe du Québec lors des prochains championnats canadiens.

Notons que sa compatriote Amélie Grondin a aussi très bien fait au 60m haies avec son meilleur chrono de la saison. Avec cette performance, elle a décroché la médaille d’argent.