Place au Match en Rose des 3L de Rivière-du-Loup 

Les joueurs des 3L de Rivière-du-Loup troqueront leurs couleurs habituelles pour le rose, ce soir, lors de la visite des Bâtisseurs de Montcalm au Centre Premier Tech. Par ce geste, l’organisation souhaite amasser des fonds et soutenir la recherche pour la Fondation du cancer du sein du Québec.

Véritable tradition pour l’organisation louperivoise, le Match en Rose sera organisé pour une huitième année et sa présidente d’honneur est l’athlète et femme d’affaires Danielle Amyot. Depuis le début de l’initiative, plus de 35 000 $ ont été recueillis.

Cette année, les partisans sont invités à se diriger en grand nombre vers le Centre Premier Tech pour assister à la rencontre et encourager la cause. En nouveauté, la photographe Catherine Roy sera sur place pour immortaliser le portrait des gens intéressés en échange de dons pour la Fondation cancer du sein du Québec. Pour l’occasion, un décor «pose pour la cause» sera installé.

Notons aussi que l'événement sera marqué par un hommage décerné aux combattantes de la région. Lors du premier entracte, on procédera à la présentation d’une dizaine de femmes qui ont déjà reçu un diagnostic positif du cancer du sein.

Parmi les autres activités proposées, soulignons que Transport RDL sera sur place avec un kiosque pour «gâter les partisans». Une invitée distinguée sera aussi présente, tout comme une mascotte et d’autres surprises.

«Chaque année, cette soirée suscite un bel élan de solidarité et de générosité dans la communauté et permet de faire une différence significative dans cette bataille», a souligné Patrick Couturier, copropriétaire de l’équipe.

Pour 2023, l’organisation des 3L a aussi initié le mouvement citoyen «Rivière-du-Loup, ville en rose», dont l’objectif avoué est que les quatre coins de la ville soient illuminés de rose en solidarité envers celles qui se battent ou se sont battues contre le cancer du sein.

Toute la population est ainsi invitée à se joindre à cette mobilisation citoyenne en illuminant leur entreprise, leur balcon, leur maison ou même leur monument à la couleur de la lutte contre le cancer du sein, le 24 février.

En soirée, le Centre Premier Tech sera naturellement lui aussi illuminé en rose et le logo des 3L sera projeté. L’intérieur de l’aréna sera également coloré pour la cause, grâce à une «tempête de lumières» et une collaboration des locales.

MARIO ROUILLARD HONORÉ

Par ailleurs, la fin de semaine des 3L de Rivière-du-Loup sera marqué par de belles festivités, puisque c'est finalement le 25 février prochain, à 19 h 30, que sera hissée dans les hauteurs du Centre Premier Tech la bannière du célèbre numéro 19 des 3L, Mario Rouillard.

La cérémonie prévue pour vendredi dernier a été remise en raison du report du match des 3L en raison des mauvaises conditions climatiques.

Lors de cette cérémonie d'avant-match, Mario Rouillard sera officiellement reconnu parmi «Nos légendes» du hockey, alors qu’une bannière à son nom et numéro sera hissée au plafond du Centre Premier Tech.

Celle-ci ira rejoindre celles des immortels Jean-Claude Lepage, Réjean Hamelin, Marc Roy, Pierre Francoeur et Paul-Yvan Bélanger, tour à tour reconnus ces dernières années. L’évènement aura lieu en présence du maire Mario Bastille et de membres du conseil municipal, des proches de M. Rouillard ainsi que des membres du comité des banderoles.