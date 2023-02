Formation de haut niveau pour des joueurs de pickleball du Bas-Saint-Laurent

La FADOQ Région Bas-Saint-Laurent a invité l’Académie de pickleball Sélect pour offrir à des joueurs de pickleball du Bas-Saint-Laurent une formation de perfectionnement. Les séances ont eu lieu les 18 et 19 février à Rivière-du-Loup et Rimouski.

En partenariat avec le club de pickleball de Rimouski, 41 joueurs de niveau intermédiaire et avancé ont reçu la formation qui leur permettra d’augmenter leur niveau de jeux avec des formateurs certifiés par pickleball Canada.

Le pickleball est joué depuis 2013 à Rimouski et 2017 dans la région de Rivière-du-Loup. En 2023, il y a plus de 170 joueurs associés à la FADOQ et au club de Rimouski. La FADOQ administre cinq ligues de pickleball au Bas-Saint-Laurent: Rivière-du-Loup, Saint-Arsène, Pohénégamook, Rivière-Bleue, et Sainte-Flavie.

La FADOQ BSL collabore régulièrement avec le club de pickleball de Rimouski dans l’organisation de tournois régionaux. Le prochain tournoi bas-laurentien aura lieu le 6 mai à Rimouski dans le cadre des jeux FADOQ région Bas-Saint-Laurent.