Un voyage de baseball pour des athlètes de l’ESRDL

Des athlètes évoluant au sein du programme Sport-études baseball de l’École secondaire de Rivière-du-Loup vivront une belle expérience au cours des prochains jours. lls prendront la route de la Floride où il bénéficieront de plusieurs heures d’entrainement et de perfectionnement au réputé Jackie Robinson Training Complex.

Sous l’initiative de l’entraineur Dany Paradis-Giroux, dix-sept élèves de 3e, 4e et 5e secondaire participeront à ce voyage. L’inscription était réalisée sur une base volontaire et l’expérience sera possible grâce à la collaboration de nombreux partenaires.

Le départ pour Vero Beach se fera ce jeudi 23 février en autobus et l’arrivée est prévue une vingtaine d’heures plus tard. Suivront plusieurs jours d’entrainement sur les terrains du complexe floridien. Des matchs contre des équipes locales et d’autres équipes québécoises, également présentes, sont aussi au programme de la semaine.

«Nous comptons sur de belles infrastructures [à Rivière-du-Loup], mais avoir l’opportunité de jouer à l’extérieur cet hiver va nous permettre de pratiquer certaines choses qui sont impossibles à l’intérieur, que ce soit des situations de jeu précises ou simplement attraper des balles frappées en hauteur par exemple […] Pour les athlètes, ça vaut de l’or», a partagé l’instigateur du voyage, Dany Paradis Giroux.

Lui-même connaît bien l’endroit pour y avoir évolué plusieurs fois comme joueur lors de sa carrière aux États-Unis. «Je crois que c’est un gros plus pour le programme. Les joueurs vont vivre une expérience inoubliable et ce sera un bel élément de motivation. On souhaite d’ailleurs que ça devienne une classique annuelle», a-t-il ajouté, soulignant que le groupe assistera aussi à un match de la Ligue des pamplemousses entre les Mets de New York et les Nationals de Washington. Certains des meilleurs joueurs de ces formations devraient être présents.

Les athlètes présents pour ce voyage sont Caleb Deschenes (Phénégamook), Félix Desrosiers Gamache (St-Antonin), Olivier Dubé (L'Isle Verte), Raphael Michaud (Rimouski), Nathan Pelletier (Trois-Pistoles), Jimmy Daigle (St-Pascal), Mathis Dubé-Tremblay (St-Antonin), Étienne Guay (St-Antonin), Raphael Ouellet (La Pocatière), Lou Dumont (RDL), Tristan Ouellet (Trois-Pistoles), Benjamin Royer (Témiscouata), Isaac Hénault (St-Pascal), Matys Lajoie (St-Pascal), Charly Pelletier (Squatec), Alex Paradis (RDL) et Alexis Lapointe (RDL).

Le Jackie Robinson Training Complex est un immense campus d’entrainement géré maintenant par la Major League Baseball (MLB). Plusieurs terrains de baseball y sont aménagés. Différentes équipes nationales y séjournent régulièrement.