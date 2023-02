Deux équipes des Basques victorieuses à la maison 

La première fin de semaine du 36e tournoi de hockey mineur Pistolo de Trois-Pistoles s’est conclue dimanche après-midi à l’Aréna Bertrand-Lepage. Comble de bonheur, les deux équipes locales évoluant dans la catégorie M15 ont été couronnées championnes, un exploit qui n’avait pas été réalisé depuis plusieurs années.

Dans la catégorie M15 A, le 33 des Basques a complété la compétition devant ses partisans avec une fiche de 3 victoires et 1 match nul. La formation a remporté le match ultime par la marque de 8 à 2 contre le Bleu et Or de Rivière-du-Loup.

«Nous sommes très satisfaits. Les joueurs ont travaillé en équipe toute la fin de semaine et ils ont été récompensés. C’est un bon groupe de jeunes», a partagé l’entraineur Nicolas Riou.

L’équipe gagnante était composée de Jordan Ouellet, Étienne Gagnon, Yohan Thériault, Rafaël Mercier, Alexandre Delisle, Zachary Riou, Félix-Antoine Vignola, Zachary Fournier, Gabriel Ouellet et Thomas D’Astous. Pascal D’Astous, Jacques-Éric Mercier et Jimmy Ouellet complétaient le personnel d’encadrement.

M15 B

Dans la catégorie M15 B, le 33 des Basques a complété un parcours de 4 victoires et 1 match nul avec une victoire sans équivoque de 8 à 1 contre l’Express de Mont-Joli.

Il s’agit d’ailleurs d’une belle revanche pour la formation des Basques qui s’était inclinée contre cette même équipe dans un précédent tournoi à Matane.

«Les jeunes ont du plaisir à jouer ensemble et ils restent toujours positifs, malgré les défaites. Ça n’a pas été facile pendant le tournoi, ils ont travaillé fort, mais ils ont travaillé en équipe», a mentionné l’entraineur Daniel Castonguay.

Le groupe est formé d’Anthony Ouellet, Antoine Turcotte, Joey Caron, Noémie Rioux, Mathis Dumont, Christopher Macdonald April, Vincent Thériault, Julien Servent-Lebel, Xavier Malenfant, Mika Marcotte et Dylan Castonguay. Sébastien April, Christian Dumont, Jonathan Thériault et Clermont Turcotte faisaient aussi partie du groupe d’entraineurs.

Après la réussite de la première fin de semaine, le 36e Tournoi de hockey mineur Pistolo reprendra du 23 au 26 février pour les catégories M13 et M18.