Les 3L invitent Rivière-du-Loup à s’illuminer de rose le 24 février

À quelques jours de son traditionnel Match en Rose, qui aura lieu le 24 février au Centre Premier Tech, l’organisation des 3L de Rivière-du-Loup innove en lançant le mouvement «Rivière-du-Loup, ville en rose». L’objectif? Que les quatre coins de la ville de Rivière-du-Loup soient illuminés de rose en solidarité envers celles qui se battent ou se sont battues contre le cancer du sein.

Toute la population est ainsi invitée à se joindre à cette mobilisation citoyenne en illuminant leur entreprise, leur balcon, leur maison ou même leur monument à la couleur de la lutte contre le cancer du sein.

L’organisation des 3L de Rivière-du-Loup souhaite que les citoyens soient nombreux à signifier leur soutien à la lutte contre le cancer du sein. Déjà, des entreprises, comme l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup, ont confirmé leur intérêt à y participer. Le parc urbain devrait aussi se revêtir de la couleur appropriée.

En soirée, le Centre Premier Tech sera naturellement lui aussi illuminé en rose et le logo des 3L sera projeté. L’intérieur de l’aréna sera également coloré pour la cause, grâce à une «tempête de lumières» et une collaboration de partenaires locaux.

«Le Match en Rose est le rendez-vous le plus important de l’année pour nous, mais c’était vraiment important de créer un mouvement plus grand autour du match lui-même. On veut embarquer la ville et faire quelque chose d’extraordinaire [...], rendre l’événement encore plus grand que ce qu’il a été au cours des dernières années», a partagé Martin Ouellet, copropriétaire de l’équipe et de l’entreprise Conteneur KRT avec son frère Steve. Le duo est impliqué dans la cause du Match en rose depuis de nombreuses années.

Les partisans sont invités en grand nombre, le 24 février à 20 h, au Centre Premier Tech, alors que les 3L de Rivière-du-Loup affronteront les Bâtisseurs de Montcalm.

Chaque billet adulte vendu, à la porte ou via le https://3l.ticketacces.net, rapportera 2 $ à la Fondation du cancer du sein du Québec. L’organisation souhaite la présence de 2 000 personnes.

Plus de détails dans votre prochaine édition d'Info Dimanche.