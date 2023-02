Récolte de médailles et de rubans pour les Arabesques en compétition à Saint-Cyprien

Le club de patinage artistique les Arabesques de Rivière-du-Loup était bien représenté lors de la compétition Donald Chiasson, secteur ouest, qui se tenait à Saint-Cyprien le 11 février.

Chez les Étapes 4, Léa-Maude Paré a obtenu un ruban argent. En Étapes 5, Livia Brisson et Léa-Jade Béland rapportent un ruban or et Minna Ben Amor a obtenu un ruban argent.

Dans la catégorie Star 1, Eva-Rose Côté se mérite un ruban bronze et Magaly Dionne obtient un ruban or en Star 2.

Les participantes à la catégorie Star 3 Lilou Caron, Marilou Charest et Lauraly Tremblay remportent un ruban or et Mélody Tremblay un ruban argent, tandis que Frédérike Desrosiers ramène un ruban bronze.

En Star 4 (moins de 10 ans), Coralie Paré a remporté une médaille d’or. Chez les Star 4 (moins de 13 ans), Léa-Rose Bastille s’est mérité une médaille d’or, Daphnée Paré une médaille d’argent et Sophie Ouellet a pris le quatrième rang. Dans la catégorie Star 4 (plus de 13 ans), Mindy Plourde ramène une médaille d’or, Florence Blier a pris le 6e rang et Chloée Castonguay, le 7e rang.

Sur la photo : devant, Marilou Charest, Lilou Caron, Mélody Tremblay, Lauraly Tremblay, Léa-Maude Paré, Léa-Jade Béland, Livia Brisson, Minna Ben Amor, Coralie Paré et Daphnée Paré. Derrière : Florence Blier, Chloée Castonguay, Eva-Rose Côté, Magaly Dionne, Frédérike Desrosiers, Sophie Ouellet et Léa-Rose Bastille. Absente sur la photo : Mindy Plourde.