Guillaume Chénard, releveur de l’année dans la LBJEQ pour une deuxième fois

L'artilleur Guillaume Chénard, de Rivière-du-Loup, a été honoré par la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ). Le circuit Brulotte qui soulignait la performance de ses meilleurs lanceurs a reconnu l'excellence du Louperivois qui s'aligne avec les Voyageurs de Jonquière en lui attribuant à l'unanimité le titre de «releveur de l'année».

Chénard a lancé dans 20 des 42 rencontres de sa formation. Il a maintenu une excellente moyenne de points mérités de 2,38 en 32,1 manches de travail, retirant 26 frappeurs sur trois prises et présenté une fiche de quatre victoires et deux revers, protégeant six victoires.

L'artilleur compte 15 victoires protégées en 89 matchs en carrière dans la LBJÉQ, saison et séries incluses. Soulignons que Guillaume Chénard évolue depuis cinq ans dans le circuit Brulotte.