Le Bleu et Or M11 BB champion

Le dimanche 12 février, le Bleu et Or M11 BB a remporté le Tournoi provincial PassLaPoc du Kamouraska face aux Mariniers de l'estuaire de Rimouski par la marque de 2-0, le dernier filet étant inscrit dans un filet désert. le tournoi avait lieu du 9 au 12 février à Saint-Pascal et La Pocatière.

Les Louperivois ont été particulièrement avares, ne concédant que 3 buts en 5 rencontres, enregistrant pas moins de 3 blanchissages, incluant celui de la finale. Les joueurs de l'entraineur Dave Malenfant et de ses adjoints Alexandre Belzile, Fred Plourde et Jean-Philippe Comtois ont aussi mis la main sur les honneurs individuels.

Ainsi, le titre de meilleur attaquant du tournoi a été décerné à Louis Malenfant, le titre de meilleur défenseur a été remis à Elliot Plourde et les deux cerbères du Bleu et Or, Tom Comtois et Antoine Michaud se sont partagé le titre de meilleur gardien.

Il s'agissait d'une première victoire de la saison en finale pour le Bleu et Or M11 BB.