Deux Loupiots en compétition à Baie-Comeau

Le dimanche 12 février, le Bleu et Or M11 BB a remporté le Tournoi provincial PassLaPoc du Kamouraska face aux Mariniers de l'estuaire de Rimouski par la marque de 2-0, le dernier filet étant inscrit dans un filet désert. le tournoi avait lieu du 9 au 12 février à Saint-Pascal et La Pocatière. Les Louperivois ont été particulièrement avares, ne ...