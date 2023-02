Les Albatros perdent à leurs deux derniers matchs de la saison

La fin de semaine a été dure pour les Albatros du Collège Notre-Dame. Les jeunes hockeyeurs oeuvrant au sein de la Ligue de développement du hochey M18AAA ont perdu leurs dernières parties de la saison.

Lors du dernier match à domicile ce 11 février, les Albatros se sont inclinés 6 à 2 face aux Gaulois de Saint-Hyacinthe. En première période, les visiteurs ont compté le premier but. Les locaux ont vite répliqué pour égaliser le pointage. Les Gaulois ont pris de l’avance avec deux buts en deuxième période. En troisième période, ils ont touché le fond du filet deux fois avant que les Albatros comptent leur deuxième but. Saint-Hyacinthe a terminé la rencontre en inscrivant le dernier but au pointage.

Les Albatros ont tout de même été l’équipe qui a tiré le plus de fois vers le gardien adverse, Cédric Cyr Dauphinais. Ce dernier a arrêté 34 des 36 tirs qui ont été dirigés vers lui, récoltant la deuxième étoile pour sa performance. Aussi, les deux buts de l’équipe louperivoise ont été comptés par Anthony Hamelin.

À la dernière partie en saison régulière qui se déroulait à Trois-Rivières, les Albatros se sont fait blanchir par les Estacades. Le Collège Notre-Dame a tiré 27 fois vers le but adverse contre 25 pour les Estacades. Le gardien, Cédric Massé, n’a pas été en mesure d’arrêter quatre buts dirigés vers lui.

Les Albatros ont donc une fiche de 22 victoires en 42 matchs cette saison, soit 66 points. Le Collège Notre-Dame est quatrième dans la division ThaÏ Zone et huitième au classement général.

Les Louperivois commenceront les séries éliminatoires par un aller-retour contre les Élites de Jonquière. La partie locale aura lieu, exceptionnellement, à l’aréna de Trois-Pistoles le 3 mars à 19 h 30 en raison des Jeux du Québec qui se dérouleront au Centre Premier Tech.