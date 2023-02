Tristan Côté-Cazenave est la 3e étoile de la semaine dans la LNAH

La Ligue nord-américaine de hockey a dévoilé le mardi 7 février les honneurs individuels de la dernière semaine d’activités. La troisième étoile est allée au gardien des 3L, Tristan Côté-Cazenave qui s'est mis en évidence dans la victoire face l’Assurancia de Thetford Mines.

La première étoile de la semaine a été décernée à Raphael Bussières des Bâtisseurs de Montcalm. Bussières a connu un weekend de trois buts et deux mentions d’aide. En plus de marquer à une reprise sur le jeu de puissance, ce dernier a marqué le but qui a permis aux siens d’aller en prolongation alors qu’il ne restait que deux secondes à faire au match. À peine la période surtemps débutée, il a procuré la victoire à son équipe avec son huitième but de la saison.

Christian Ouellet des Marquis de Jonquière monte sur la deuxième marche du podium hebdomadaire. Face aux Pétroliers du Nord, Ouellet a inscrit un tour du chapeau dont un but marqué alors que les siens évoluaient avec l’avantage d’un joueur.

La troisième étoile de la semaine revient au gardien de but des 3L de Rivière-du-Loup Tristan Côté-Cazenave. Le gardien recrue a signé un gain en tirs de barrage face à l’Assurancia de Thetford Mines. Ne concédant qu’un seul but en 65 minutes de jeu, il a arrêté les quatre des cinq joueurs se présentant devant lui lors de la fusillade.

Les performances de Francis Leclerc de l’Assurancia de Thetford, de Simon-Claude Blackburn des Marquis de Jonquière et de Raphael Girard du Cool FM de Saint-Georges ont également été considérées.