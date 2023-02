Deux jeunes médaillées aux Championnats canadiens jeunesse longue piste

La région de Rivière-du-Loup a été représentée dernièrement à l’échelle nationale. Laurence Charron et Maude Perron, deux patineuses du club de patinage de vitesse Les Loupiots, ont remporté un total de quatre médailles aux Championnats canadiens jeunesse longue piste qui se tenaient du 3 au 5 février, à Fort St-John, en Colombie-Britannique.

Laurence Charron a remporté la médaille d’argent au 300m. Elle a également terminé 5e au 500m, établissant un record personnel, et a pris le 6e rang au départ de groupe ainsi qu’au 1000m.

De son côté, Maude Perron a battu son record personnel de 1 seconde au 500m, méritant ainsi le titre de vice-championne canadienne de sa catégorie à cette distance. Elle a aussi gagné l’argent au 1500m et le bronze au 1000 m.

Au cumulatif de la compétition, Maude et Laurence ont terminé respectivement au 3e et 4e rang de leur groupe d’âge. Elles en ressortent heureuses et fières, mais aussi riches d’une expérience inoubliable avec leurs compatriotes québécois.

Le prochain événement national auquel participeront les deux jeunes patineuses sera le championnat de l’est du Canada, cette fois en patinage de vitesse courte piste, qui se tiendra à la fin du mois de mars.