Les Albatros victorieux à la suite de deux revers

Les Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup ont disputés trois matchs depuis le 1er février. Les jeunes hockeyeurs ont perdu deux parties et ont gagné la troisième le 5 février dernier.

L’équipe louperivoise évoluant dans la Ligue de développement du hockey M18AAA a visité le Blizzard du Séminaire Saint-François de Saint-Augustin-de-Desmaures le 1er février dernier. Les Albatros se sont inclinés 4 à 3 en prolongation, alors qu’ils dominaient la partie en troisième période avant que l’équipe adverse égalise le pointage. Notons que c’est lors de cette partie que Noah Larochelle a inscrit une page d’histoire de l’équipe du Collège Notre-Dame en marquant son 31e but de la saison.

Le 3 février lors d’un match à domicile, les Albatros ont perdu 4 à 1 face aux Estacades de Trois-Rivières. Malgré un premier but du côté des Louperivois en moitié de première période, l’équipe adverse a égalé la mise avec moins de trois minutes à faire au compteur. Les Estacades ont continué leur lancée avec deux buts en seconde période et ont complété la partie en troisième période avec un tir au fond d’un filet désert.

Lors de leur dernière partie de la fin de semaine du 5 février, les Albatros ont signé une victoire de 5 à 2 contre les Chevaliers de Lévis. Le premier but a été marqué par Louis-François Bélanger en début de match. À la deuxième période, Elliot Dubé et Émile Fournier ont donné de l’avance à leur équipe en ajoutant deux points au compteur. L’équipe adverse a répliqué par un tir au fond du filet louperivois, mais Alexandre Carbonneau a monté la marque à 4-1. En troisième période, les visiteurs ont inscrit leur dernier but de la rencontre et Tommy Bouchard a fait le dernier but de la partie pour les Albatros.

Les joueurs de hockey du Collège Notre-Dame affronteront à nouveau les Chevaliers de Lévis le 8 février. Les Albatros seront à domicile pour affronter les Gaulois de Saint-Hyacinthe le 11 février à 13 h. Dès le lendemain, les Louperivois seront de retour sur la route afin de jouer contre les Estacades de Trois-Rivières.