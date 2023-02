Une quarantaine d'équipes participeront au Tournoi interprovincial Desjardins du Témiscouata

Le Tournoi interprovincial Desjardins du Témiscouata, organisé par le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata, se tiendra du 10 au 12 février prochain. Ce sont 42 équipes et plus de 500 joueurs qui fouleront les glaces de l’aréna Cascades de Témiscouata-sur-le-Lac secteur Cabano et de l’aréna de Dégelis.

Le premier match du tournoi aura lieu le vendredi 10 février à 17h45 à Témiscouata-sur-le-Lac. Les deux équipes Blitz M10 du Témiscouata s’y feront face. Le dernier match du tournoi aura lieu le dimanche 12 février à 15h30, alors que la finale du mixte récréatif aura lieu à Témiscouata-sur-le-Lac. La finale tant attendue de la catégorie Homme open sera à 14h le dimanche à Cabano.

Quant aux matchs présentés à Dégelis, ils débuteront le samedi 11 février à 12 h. Le dernier match dans cet aréna se tiendra le dimanche à 13h15, avec la finale de la catégorie Homme participation.

Un total de 36 équipes seront en compétition dans six catégories senior. D’ailleurs, les deux équipes M19, masculin et féminin, du BSG mineur du Témiscouata, seront en action dans quatre catégories senior, soit Homme open, Femme open, Mixte élite et Mixte récréatif. Aussi, les deux équipes M16 du Témiscouata joueront dans les catégories Homme participation et Femme participation.

Le coût d’entrée pour assister à ce tournoi est de 5$ par jour ou de 10$ pour l’ensemble de la fin de semaine. Il sera également possible de suivre les résultats du tournoi sur le site Web de la Fédération québécoise de ballon sur glace.

«Cet événement permet de voir plusieurs équipes d’un peu partout au Québec et au Nouveau-Brunswick. Certaines équipes s’affrontent seulement lors de notre tournoi au Témiscouata. Aussi, cet événement est très important dans la préparation de plusieurs équipes, car il représente la dernière étape pour plusieurs joueuses et joueurs avant la tenue du Championnat provincial senior et des Championnats canadien juvénile et senior», souligne le Conseil d’administration du BSG mineur du Témiscouata.