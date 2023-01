Les 3L croupissent au fond du classement

Après la pandémie, peu de temps jeu et une deuxième saison marquée par la maladie, rien n’a eu le dessus sur la joueuse de basketball Audrey Béland de Rivière-du-Loup. Sa résilience l’amène à connaitre une saison impressionnante avec le Rouge et Or de l’Université Laval. Audrey Béland a récolté 72 rebonds en neuf matchs, soit 24 rebonds offensifs ...