Les Albatros se reprennent après un match difficile

Après un match plus difficile vendredi contre les Vikings des Laurentides dans une défaite de 1-4, les Albatros du Collège Notre-Dame ont fait preuve de résilience et de caractère en remportant samedi après-midi la partie les opposant aux Gaulois de Saint-Hyacinthe par la marque de 8-5.

Les oiseaux ont entamé la troisième période en retard d'un but à 4-5. La troupe de l'entraîneur Mike Maclure a explosé, inscrivant 4 buts sans ripostes. Elliot Dubé (7e et 8e), Tommy Bouchard (7e) et Alexis Boudreau (2e) ont touché la cible au troisième tiers.

Ce sont Alexis Poirier (4e), Alexandre Carbonneau (4e), Tommy Bouchard (6e) et Louis-François Bélanger (14e) qui ont inscrit les buts en première et deuxième période. Le gardien Émile Beaunoyer a fait face à 25 tirs des Gaulois.

VIKINGS DES LAURENTIDES

Vendredi, les Albatros affrontaient les meneurs au classement général, les Vikings des Laurentides. Ces derniers n'ont pas fait de cadeau aux Albatros qui avait pourtant pris leur envol quand Noah Larochelle a inscrit son 29e but de la saison pour faire 1-0 dès le premier vingt. Toutefois, les Vikings ont profité de jeux de puissance en deuxième période pour couper les ailes des oiseaux et inscrire 2 buts et prendre les devants 2-1. Ils n'ont plus jamais regardé en arrière.

L'équipe hôte a inscrit 2 autres buts au dernier tiers, dont le dernier larcin dans un filet désert. Émile Beaunoyer a fait face à 35 tirs. Les visiteurs ont dirigé 33 lancers vers Nathan Cadieux.

PROCHAINS MATCHS

Les Albatros rendront visite au Blizzard du Séminaire Saint-François, ce mercredi 1er février à 19 h. Vendredi, les Louperivois seront de retour au Centre Premier Tech devant leurs partisans afin d'affronter les Estacades de Trois-Rivières à 19 h.