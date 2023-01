Audrey Béland s’illustre avec le Rouge et Or

Après la pandémie, peu de temps jeu et une deuxième saison marquée par la maladie, rien n’a eu le dessus sur la joueuse de basketball Audrey Béland de Rivière-du-Loup. Sa résilience l’amène à connaitre une saison impressionnante avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

Audrey Béland a récolté 72 rebonds en neuf matchs, soit 24 rebonds offensifs et 48 défensifs. «J’essaie de me placer intelligemment pour aller prendre le plus de rebonds possibles. Je pense que mon équipe en a besoin aussi. […] Je suis quand même contente d’avoir ce nombre de rebonds-là. Ça se montre sur le jeu que je travaille fort», exprime la joueuse de basketball.

Toujours en neuf matchs, l’athlète a produit 104 points. Il s’agit de la cinquième meilleure performance de l’équipe avec une moyenne de 11,6 points par match. «Je suis un peu surprise de ça parce que, justement, je n’avais pas beaucoup jouer encore. La confiance qu’on me donne et mes coéquipières qui me donnent le ballon, ça me permet de marquer plus. Je suis vraiment contente de ça», explique Audrey Béland. Jusqu’à maintenant, elle a réussi 44 paniers sur 80 tentatives. Une réussite d’environ 55%, mais aussi l’une des meilleures moyennes de l’équipe féminine de basketball du Rouge et Or.

L’athlète, qui est sur l’alignement partant de l’équipe à tous les matchs, occupe la position de centre. «Présentement je suis [dans le “starting five”], les cinq partantes depuis un petit bout. Ça va super bien de ce côté-là. J’ai quand même beaucoup de temps de jeu donc je suis contente», explique Audrey Béland.

Cette position importante n’est pas sans défis pour l’athlète de 1.83 mètres. Cette dernière doit parfois faire face à des adversaires de plus grande taille. «Il faut que je me batte contre des filles qui sont plus grandes, qui sont plus [imposantes] que moi. C’est vraiment de jouer physiquement pour pouvoir prendre les rebonds et mieux performer à cette position-là», raconte Audrey Béland.

En début de saison, l’athlète qui avait contracté une mononucléose n’a pas pu assister à deux matchs. Elle est toutefois revenue en forme, et se démarque particulièrement. «Je commence à prendre plus ma place et à prendre confiance en moi aussi», confie la joueuse de basketball.

Étudiante de troisième année en physiothérapie à l’Université Laval, Audrey Béland souhaite continuer la saison dans la même lancée. «On continue de travailler fort à tous les jours pour se rendre le plus loin possible cette saison-ci, mais pour l’instant c’est sûr que ça va bien. On a encore du travail à faire en tant qu’équipe, moi aussi en tant que personne, mais je crois qu’on est dans la bonne direction et on travaille fort. »