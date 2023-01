Ballon sur glace mineur : le Témiscouata remporte cinq médailles d’or

Les 21 et 22 janvier a eu lieu la deuxième tranche du Circuit provincial mineur de ballon sur glace à Saint-Narcisse-de-Beaurivage. Le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata était présent dans les sept catégories offertes. C’est donc plus de 93 joueurs de l’organisation témiscouataine qui ont participé à ce tournoi, dont 35 élèves qui sont actuellement membres du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano.



Dans la catégorie M19 (19 ans et moins) féminin, les T-Miss ont vaincu en prolongation le Blizzard au compte de 1 à 0 lors de la finale après avoir conservé une fiche d’une victoire et d’un match nul en ronde préliminaire. Puis, le Blitz M19 masculin a lui aussi gagné la médaille d’or en défaisant le Dynamite de Lanaudière par un pointage de 2 à 0 en finale. Le Blitz possédait une fiche de 2 gains et 1 verdict nul avant la phase éliminatoire.



Ensuite, dans le M16 féminin, les T-Miss ont terminé en première position en gagnant deux matchs contre un face au Blizzard. De plus, le Blitz M14 masculin a terminé sur la première marche du podium en battant le Stealth de Marionville en Ontario par la marque de 3 à 1 lors de la finale de cette division. Le Blitz M14 avait auparavant conservé une fiche de trois victoires en trois rencontres. Puis, dans la catégorie M12 masculin, après avoir conservé une fiche de deux gains en deux départs en ronde préliminaire, le Blitz a défait l’Amigo de Saint-Célestin au compte de 4 à 1 lors de la finale pour lui aussi récolter une médaille d’or.



Par ailleurs, une autre formation du BSG mineur a joué la dernière rencontre de sa division, soit le Blitz dans le M16 masculin. Ce club s’est toutefois incliné lors de la finale par un pointage de 1 à 0 face à l’Amigo de St-Célestin alors que le but vainqueur a été inscrit en deuxième période de prolongation. Le Blitz M16 masculin avait cumulé une fiche d’un gain et d’un revers au premier tour du tournoi avant de l’emporter 2 à 1 en demi-finale. La relève du BSG mineur a également été en action à Saint-Narcisse-de-Beaurivage alors que les M8 et les M10 ont participé à un festival en jouant deux parties.



Le BSG mineur est très satisfait des résultats de ses équipes. «Les jeunes ont bien performé dans l’ensemble d’autant plus qu’ils évoluaient sur des conditions de jeu un peu différentes de celles qu’ils connaissent actuellement. D’ailleurs certains de nos clubs mineurs auront un autre test important alors qu’ils participeront dans des catégories seniors au Tournoi interprovincial Desjardins de ballon sur glace du Témiscouata qui aura lieu du 10 au 12 février prochain», a conclu le Conseil d’administration du BSG mineur du Témiscouata.