Quatre points en trois matchs pour Alex Belzile

Le joueur de centre du Canadien de Montréal, Alex Belzile, ne rate pas sa rentrée avec le grand club. Le natif de Saint-Éloi a inscrit deux points dans la défaite de 3-4 en prolongation du club montréalais jeudi soir aux mains des Red Wings de Détroit. Il inscrivait un point dans un troisième match consécutif depuis son rappel du Rocket de Laval.

Le 4e trio du CH qu'il forme avec Michael Pezzetta et Rafaël Harvey-Pinard a été, et de loin, le trio le plus dominant des deux équipes. Les entraineurs-chefs des deux clubs, Derek Lalonde et Martin St-Louis ont vanté Belzile et ses deux comparses.

«Je ne suis pas sûr s'ils ont eu un mauvais shift (...) Ils ont joué un très bon match pour nous autres et c'est une des raisons pourquoi on était dans le match», a lancé le pilote du bleu-blanc-rouge après le match.

Pour Alex Belzile, c'est son 4e point à son 3e match avec le Canadien cette saison. Il a aussi terminé la partie avec deux mises en échec. Au cercle des mises en jeu, le #60 du Canadien s'est aussi démarqué en remportant 8 de ses 12 duels pour un taux d'efficacité de 66,7%.

Efficace dans les deux sens de la patinoire, le Bas-Laurentien à fait dire à son entraineur qu'il était «un vrai joueur de hockey professionnel». La question est maintenant de savoir si Alex Belzile pourra forcer la main de l'état-major du club pour demeurer à Montréal. La présence de nombreux blessés à l'avant, notamment des centres Sean Monahan et Jake Evans, et ses prestations sur la glace lui ouvrent toute grande la porte.