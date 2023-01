La Force de Montréal veut revenir à Rivière-du-Loup dès l’an prochain

Même si les joueuses de la Force de Montréal n’ont pas pu toucher le fond du filet lors du premier match les opposant au Pride de Boston le 21 janvier au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup, elles ont toutefois su gagner une foule de plus de 1 660 spectateurs. Le président de l’équipe, Kevin Raphaël, s’est dit étonné de l’accueil à Rivière-du-Loup et il veut y revenir dès l’an prochain.

Lauren Gabel a marqué quatre des cinq buts du Pride de Boston. L’attaquante de Boston, la Québécoise Élizabeth Giguère, a récolté trois mentions d’aide lors de la victoire de son équipe 5 à 0 contre la Force de Montréal. «J’ai beaucoup de membres de ma famille qui sont venus me voir jouer ici aujourd’hui [...] C’était le fun de jouer devant eux et de gagner.» Elle a apprécié voir toutes les jeunes filles qui sont venues encourager la Force et qui peuvent elles aussi rêver un jour d’être sur la glace et jouer au hockey professionnellement.

«Pour une fille de Québec qui a toujours rêvé de jouer dans la Ligue nationale de hockey, c’est ça qu’on a ici. C’est incroyable de voir les jeunes filles dans les estrades», ajoute Élizabeth Giguère.

Les joueuses de la Force ont pris leur revanche dès le lendemain et elles ont réservé une victoire de 2 à 1 en prolongation contre le Pride de Boston pour les partisans réunis à Rivière-du-Loup le 22 janvier. Les buts ont été inscrits par Taylor Baker et Jade Downie-Landry.

Plusieurs membres de la famille de Kim Deschênes de la Force de Montréal se sont aussi déplacés pour assister aux matchs à Rivière-du-Loup. «Ici, ç’a été le meilleur accueil jusqu’à date. Le fait que les gens soient proches de nous dans les estrades, on l’a senti», a commenté l’attaquante de la Force.

Après une collision en fin de match, la joueuse Christine Daudelin a été emmenée par ambulance au Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-du-Loup. Selon l’équipe de La Force, elle se porte bien et son état sera réévalué cette semaine.

TOURNÉE RÉGIONALE

Pour sa première année d’activité dans la Premier Hockey Federation (PHF), la Force de Montréal fait une tournée de plusieurs régions du Québec (Rimouski, Sept-Îles, Rivière-du-Loup, Saint-Jérôme, Verdun et Québec) afin de faire découvrir le hockey féminin professionnel. «Les premiers qui m’ont contacté, c’est Rivière-du-Loup. Tout le monde s’est dévoué corps et âme pour ça […] Je suis extrêmement reconnaissant. C’est un privilège de faire la route jusqu’à Rivière-du-Loup et de jouer devant une aussi grosse foule», explique le président de l’équipe, Kevin Raphaël.

Il a lancé que la Force voulait revenir dès l’an prochain disputer un match à Rivière-du-Loup. «Vous avez explosé mes attentes. Je suis abasourdi. Tout le monde veut embarquer, chanter, applaudir. Je suis étonné de la réponse», ajoute le président de la Force de Montréal. Ce dernier veut continuer de développer son équipe sur un horizon de trois à cinq ans. Le cap salarial des joueuses doublera dès l’an prochain.

Les matchs étaient télédiffusés en direct sur les ondes de TVA Sports. Ces affrontements entre la Force de Montréal et le Pride de Boston étaient organisés dans le cadre des festivités du 50e anniversaire du Tournoi Pee-Wee Neige.

Fondée en 2015 sous le nom de Ligue nationale de hockey féminin (NWHL) a changé de nom pour devenir la PHF en 2021 et offrir aux athlètes d'élite la possibilité de gagner leur vie en jouant au jeu qu'elles aiment tout en alimentant la croissance continue du sport. La ligue est composée de la Boston Pride, des Buffalo Beauts, du Connecticut Whale, des Metropolitan Riveters, des Minnesota Whitecaps, de la Force de Montréal et des Toronto Six qui concourent tous chaque année pour la Coupe Isobel.