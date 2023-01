Les 3L blanchis à domicile contre les Pétroliers du Nord

Les 3L de Rivière-du-Loup accueillaient la meilleure formation de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH), soit les Pétroliers du Nord de Laval, le 13 janvier au Centre Premier Tech. Un match qui a somme toute été assez difficile pour l’équipe locale qui s’est inclinée par la marque de 3 à 0.

Malgré la tempête qui a frappé le Québec, les parties de la LNAH n’ont pas été reportées, vendredi. Après plusieurs heures de route dans des conditions pas toujours évidentes – et en l’absence de quelques joueurs importants –, les 3L n’ont pas réussi à s’imposer devant les 688 partisans qui se sont déplacés à l’aréna pour l’affrontement.

Les Pétroliers du Nord ont marqué deux buts importants au deuxième engagement, avant d’ajouter à leur avance dès le retour sur la glace en troisième période. Les 3L ont de leur côté manqué quelques belles occasions, jouant parfois de malchance.

En troisième période, l’équipe locale a aussi eu plusieurs belles opportunités en avantage numérique, mais elle n’a pas su en profiter. Le gardien visiteur,

Carmine-Anthony Pagliarulo, a connu une bonne performance avec 28 arrêts.

Après le match, l’entraineur-chef Éric Haley n’a pas caché une certaine déception. Il a toutefois estimé que ses joueurs avaient joué une partie honnête dans les circonstances.

«[De l’autre côté], c’est une formation qui est mature, qui a plusieurs excellents joueurs et qui est en confiance. Ils n’ont pas beaucoup de trous dans l’alignement. De notre côté, il nous manquait des joueurs importants. Je pense qu’on a travaillé fort», a déclaré l’entraineur, remerciant les partisans pour leur présence.

«En deuxième période, on a eu trois chances inouïes. La rondelle s’est promenée sur la ligne rouge […] Les unités spéciales, c’est certain qu’on n’a pas été capables de capitaliser et je pense que c’est ce qui a fait la différence.»

Devant la cage louperivoise, Tristan Côté-Cazenave a connu, malgré tout, une deuxième bonne performance au Centre Premier Tech, réussissant plusieurs arrêts importants.

Ce match était le seul de la fin de semaine pour les 3L. L’équipe sera de retour dans l’action la semaine prochaine, visitant d’abord Thetford Mines, avant d’accueillir Jonquière, samedi, au Centre Premier Tech.