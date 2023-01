Yanis Lemaître accroche son casque et ses crampons 

Le joueur de football louperivois Yanis Lemaître prend sa retraite sportive. L’athlète a récemment annoncé sur ses réseaux sociaux abandonner la pratique intensive du football pour se consacrer sur ses études et son parcours académique.

Rejoint cette semaine, l’ancien joueur des Guerriers de l’École secondaire de Rivière-du-Loup précise que sa passion pour le sport qu’il pratique depuis plusieurs années n’est simplement plus au même niveau qu’elle a déjà été.

«La passion pour jouer a grandement diminué», a-t-il partagé, sans détour. «Pour le nombre de sacrifices que ça représente, versus le plaisir que j’avais en fin de saison, je n’avais plus vraiment la motivation pour tout recommencer une autre année.»

«Je préfère donc me retirer avec la tête haute et me concentrer sur mon parcours académique», a ajouté celui qui étudie la kinésiologie.

Yanis Lemaître a fait partie du programme du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke au cours des deux dernières saisons. Il avait accepté de se joindre à l’équipe des Cantons-de-l’Est en 2020, au terme d’une excellente campagne dans les rangs collégiaux. Aujourd’hui, il se dit fier de ce qu’il a accompli.

«Les saisons à partir du cégep obligent les athlètes à être tellement assidus pour réussir sur les plans sportifs et académiques que je suis vraiment fier de ce que j’ai accompli», a-t-il souligné. «Je suis aussi fier d’avoir représenté Rivière-du-Loup et reconnaissant d’avoir reçu tous les encouragements des gens de la région.»

Depuis la création du programme de football des Guerriers de Rivière-du-Loup, peu de joueurs ont réussi à atteindre le niveau universitaire, signe qu’il s’agit d’un exploit à souligner. Le nom de Yanis Lemaître se trouve aux côtés de ceux de Maxime Lavoie, Anthony Couturier, Gabriel Ouellet, Jean-Philippe Levesque et Philippe Boucher parmi les exemples à suivre pour la relève.

Actuellement, Gabriel Ouellet est le seul représentant du KRTB sur la scène universitaire, lui qui évolue avec les Redbirds de l'Université McGill.