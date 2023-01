Tristan Pomerleau, leader offensif à la ligne bleue

Le joueur de hockey louperivois Tristan Pomerleau se plait offensivement avec les Blue Fox de Herning, une équipe évoluant dans la ligue élite danoise. L’athlète est actuellement le meilleur pointeur de sa formation chez les défenseurs avec 22 points en 33 matchs.

À sa première saison sur le Vieux-Continent, Tristan Pomerleau semble s’être adapté rapidement à la grande glace européenne. Étant le quatrième joueur le plus productif de sa formation, il contribue directement aux succès de son groupe qui trône d’ailleurs au sommet du classement général avec 23 victoires et 11 revers en 34 matchs.

«J’ai la confiance des entraineurs, ça m’aide à avoir la tête libre quand je joue et à performer à mon mieux. On a aussi une très bonne équipe!», a partagé l’athlète de 26 ans qui est employé dans toutes les situations de jeu, dont l’avantage numérique et le désavantage numérique.

«Au début, c’était plus un ajustement pour la grande glace, mais c’est quelque chose que j’aime maintenant», a-t-il ajouté au sujet de la surface de jeu de dimensions olympiques qui offre aux joueurs un peu plus de lassitude à l’attaque.

Dans sa carrière, l’athlète de 26 ans n’a jamais été reconnu pour sa production offensive – brillant surtout pour sa robustesse, son leadership et sa fiabilité défensive –, mais il avait tout de même été au cœur de belles séquences avec l’Université du Nouveau-Brunswick et lors de son passage avec les Growlers de Terre-Neuve dans la ECHL.

À Herning, Tristan Pomerleau s’impose comme un défenseur complet des deux côtés de la patinoire. Des photos récemment partagées sur les réseaux sociaux témoignent d’ailleurs qu’il n’a pas perdu son amour d’un bon coup d’épaule.