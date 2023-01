Une belle victoire à domicile pour les 3L 

Après avoir connu une sortie difficile à Saint-Georges vendredi soir, subissant un revers de 6 à 1, les 3L de Rivière-du-Loup se sont très bien repris lors du deuxième match du programme double contre le Cool FM. L’équipe louperivoise s’est offerte une importante victoire de 6 à 4 devant plus de 1 350 partisans réunis au Centre Premier Tech.

Les joueurs des 3L ont profité de la meilleure foule locale de la saison pour ainsi s’offrir un premier gain contre le Cool FM. La troupe de l’entraineur-chef Éric Haley s’était inclinée à quatre reprises jusqu’ici.

Tirant de l’arrière après une première période pour le moins animée, lors de laquelle cinq buts ont été comptés, dont quatre consécutifs en avantage numérique, les 3L ont connu une très bonne deuxième période et ils en ont profité pour prendre l’avance. Celle-ci s’est accentuée au dernier tiers, puisque l’équipe locale a été la seule à faire bouger les cordages.

Anthony Gagnon et Maxime St-Cyr ont été les leaders offensifs de la formation avec une récolte identique d’un but et deux passes. Samuel Blanchet, Vincent Ouellet-Beaudry, Gabriel Denis (1 but, 1 passe) et Louick Marcotte (1 but, 1 passe) ont été les autres marqueurs.

Devant le filet, Tristan Côté-Cazenave a mené les siens à la victoire, sa première au Centre Premier Tech.

Notons par ailleurs que l’équipe a très bien fait malgré l’absence de certains éléments clés, soit Janick Asselin, Samuel Thibault, Marc-Olivier Crevier-Morin et Samuel Levesque.