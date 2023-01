Une première partie de saison victorieuse pour les Albatros

La saison 2022-2023 est déjà bien entamée dans la Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec. Après 30 matchs, un constat s’impose : les Albatros du Collège Notre-Dame ont jusqu’ici connu beaucoup de succès et nul doute qu’ils souhaiteront poursuivre sur cet élan d’ici la fin de la campagne.

Au congé des Fêtes, la troupe de l’entraineur-chef Mike Maclure trône au 4e rang du classement général du circuit, seulement quelques points derrière ses deux plus proches adversaires du Séminaire St-François et du Lac St-Louis, avec une fiche de 19 victoires et 11 défaites en 30 parties.

Dans la division Thaî Zone, l’équipe est au 2e rang, à seulement trois points du Blizzard qui a d’ailleurs un match en main.

Notons que les Albatros ont aussi subi quatre revers consécutifs en décembre. Un rare faux-pas depuis le début de la campagne qui illustre néanmoins à quel point les oiseaux connaissaient du succès jusque-là, eux qui avaient subi moins de 10 revers en 25 matchs. Il s’agit assurément de l’une des meilleures premières moitiés de saison de l’équipe depuis plusieurs années.

Les succès des Albatros s’expliquent jusqu’ici par une cohésion de groupe, mais aussi par quelques performances individuelles qui amènent le collectif plus loin. À l’attaque, Noah Larochelle est toujours le 1er pointeur de la ligue avec une impressionnante récolte de 28 buts et 19 aides en 28 matchs. Le capitaine Mathys Dubé, les vétérans Samuel Vachon et Anthony Paré, ainsi que la recrue Louis-François Bélanger ont aussi connu de bons moments depuis septembre.

Devant le filet, les oiseaux comptent également sur un duo efficace composé d’Émile Beaunoyer et Cédric Massé. Les deux cerbères offrent à leur coéquipiers une chance de gagner à tous les matchs. Ils ont aussi contribué à plus d’une victoire jusqu’ici.

Après avoir atteint la demi-finale au plus récent Challenge CCM, lors duquel plusieurs joueurs ont fait belle figure, les Albatros seront de retour sur la glace les 6 et 7 janvier.

Ils joueront deux matchs importants sur la route contre le Séminaire St-François et Trois-Rivières. Ils seront de retour au Centre Premier Tech le samedi 14 janvier.