Connor Bedard égale un record…de Gabriel Bourque

La jeune sensation du hockey junior canadien, Connor Bedard, a réalisé une performance exceptionnelle de 7 points lors d’un match entre le Canada et l’Allemagne, mercredi soir, dans le cadre du championnat du monde de hockey junior. Il a du même coup égalé un record canadien détenu jusqu’ici par seulement quatre joueurs, dont le hockeyeur témiscouatain Gabriel Bourque.

Bedard a réussi trois buts et quatre aides pour mener les siens vers une victoire sans équivoque de 11-2 contre l’Allemagne. Treize ans avant lui, l’ancien Albatros Gabriel Bourque avait fait de même dans un gain humiliant de 16-0 contre la Lettonie lors du premier match de la compétition.

Du même coup, Bourque avait alors gravé son nom dans le livre des records du hockey canadien, égalisant les performances de Michael Camalleri (2002), Brandan Morrow (1999) et Dave Andreychuk (1983) avant lui. Ils étaient les quatre seuls joueurs canadiens à avoir réussi cet exploit jusqu’à hier à Halifax. Ils avaient toutefois 19 ans, et non 17 comme Connor Bedard.

L’été précédent, le Gabriel Bourque avait été un choix de 5e ronde des Predators de Nashville lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey. Avant le tournoi, il avait aussi été échangé du Drakkar de Baie-Comeau aux Wildcats de Moncton dans la LHJMQ.

«C'est le plus gros match de ma carrière. Je suis tellement excité. Je ne peux offrir une meilleure performance», avait confié le Témiscouatain après la victoire. Il avait finalement terminé le tournoi avec 9 points en 6 matchs.

Notons que l’équipe canadienne avait remporté la médaille d’argent lors de ce championnat du monde junior en 2009-2010, s’inclinant en prolongation contre les États-Unis. L’équipe comptait sur plusieurs vedettes de la LNH en devenir comme Taylor Hall, Jordan Eberle, Nazem Kadri et Alex Pietrangelo. Devant le filet? Jake Allen.