La communauté marocaine de Rivière-du-Loup fière du parcours de son équipe

Plusieurs membres de la communauté marocaine de Rivière-du-Loup se sont rassemblés le 14 décembre à la Cage aux sports afin d’encourager leur équipe nationale qui a connu un parcours de rêve lors de la Coupe du monde 2022. Même si le Maroc s’est incliné contre la France par la marque de 2 à 0 en demi-finale, les partisans sont très fiers du travail accompli par les Lions de l’Atlas.

C’était la première fois qu’une équipe africaine ou arabe se rendait jusqu’en demi-finale d’une Coupe du monde de soccer. Accoudés à des tables ornées du drapeau marocain, les partisans étaient fébriles à chacune des montées des attaquants, qui ont réussi à percer quelques fois la défensive de la France, championne du monde en titre. Les «Yallah ! Yallah!» adressés aux Marocains étaient entrecoupés d’encouragements «Allez Grizou!», destinés à Antoine Griezmann, l’un des joueurs vedettes de la France.

Un premier but marqué par Théo Hernandez cinq minutes après le début de la partie a toutefois compliqué la tâche des Marocains, portés par la foule. Ces derniers ont frappé le poteau du but à trois reprises lors de la première demie, dont un tir menaçant d’Azzedine Ounahi.

«Je pense que ça donne plus de valeur au soccer marocain et aux citoyens et ça nous a mis en bonne position sur la scène internationale», commente Ayoub Benmanssour, résident de Rivière-du-Loup. Il a souligné que les joueurs du Maroc tenaient bon contre l’offensive de la France, à la mi-temps de cette partie serrée. La marque était alors de 1 à 0 pour la France.

«C’est certain qu’on aimerait se rendre à la ronde finale, c’est un rêve pour nous. Nous avons une bonne équipe et nous avons réussi à battre le Portugal et Cristiano Ronaldo!», souligne Abdellatif Boutichke.

«C’est une prestation incroyable. Au début, personne ne croyait en nous. On était dans le ‘’groupe de la mort’’, avec la Belgique, le Canada et la Croatie. Nous n’étions pas favoris alors c’était mal parti au début. Petit à petit, on a cru en notre équipe, en nos joueurs et en l’entraineur», ajoute Khalid Sohil. Les Marocains ont poursuivi leur parcours de rêve en l’emportant 1 à 0 contre le Portugal.

Randal Kolo Muani a marqué le 2e but de la France à la 79e minute à la suite d’une passe de Kylian Mbappé, mettant fin aux espoirs de finale pour le Maroc.

À la table voisine, Claire Toffolo, encourage la France. Elle convient que le Maroc a connu un parcours impressionnant en Coupe du monde en 2022. «J’ai eu plus peur contre le Maroc que j’ai peur de l’Argentine en finale», résume-t-elle. La frénésie entourant le soccer est selon elle beaucoup moins intense qu’en Europe, mais elle tenait tout de même à soutenir son équipe à partir du Canada. «Je suis vraiment contente et j’ai hâte à dimanche. Je pense qu’on a réussi à enlever la malédiction en se rendant en finale après avoir remporté le titre en 2018.»

Cet événement international suscite un engouement certain en Europe, alors que l’Argentine de Lionel Messi s’opposera à la France et Kylian Mbappé pour obtenir le titre de champions du monde le dimanche 18 décembre à 10 h. Le Maroc s’opposera à la Croatie pour la 3e place le samedi 17 décembre à 10 h.