Les 3L annoncent la signature de Samuel Lévesque 

C'est Noël avant le temps chez les 3L de Rivière-du-Loup. L’organisation louperivoise a annoncé avoir signé un contrat avec le vétéran Samuel Lévesque, un cadeau pour de nombreux partisans de l’équipe, ce mercredi 14 décembre.

L’attaquant natif de Trois-Pistoles fera son entrée avec l’équipe dès vendredi pour la visite des Bâtisseurs de Montcalm au Centre Premier Tech (20 h). Il affrontera ainsi plusieurs anciens coéquipiers.

L'attaquant de 36 ans est de retour avec une expérience de 156 matchs dans la LNAH. Il compte 5 buts, 15 passes, 602 minutes de punitions et surtout trois Coupe Vertdure, dont une avec les 3L en 2016.

«Quelle belle nouvelle! Sam est respecté de ses coéquipiers et de ses adversaires. Nous étions en discussion depuis cet été. Il est venu voir le match vendredi dernier et il a été impressionné par le nouveau groupe. Il veut participer à ses succès et c'est un ajout majeur alors qu'on arrive à la mi-saison. Nous désirions augmenter la protection de nos meilleurs éléments et offrir la possibilité à nos joueurs étant plus physiques de s'exprimer sur la glace. Avec Guillaume Morin, MJ Lévesque et même Gabriel Mailhot, qui désire disputer quelques matchs, nous ne serons pas juste en mesure de faire face à la musique!», a déclaré le directeur général, Fabien Dubé.

Selon l’organisation, ce n’était qu’une question de temps avant que la signature de Samuel Lévesque soit officialisée. C’est son emploi qui l’avait empêché de débuter la saison avec l’équipe. Il devrait toutefois être disponible pour la grande majorité des matchs d’ici la fin de la saison.