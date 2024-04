La LNAH accueillera une nouvelle équipe à Saint-Hyacinthe 

Six boxeurs de l'EBO RDL participaient la fin de semaine dernière au tournoi provincial des Gants de bronze, une compétition qui vise à déterminer les meilleurs pugilistes parmi les moins de cinq combats d'expérience. Du groupe, William Dubé et Lauriane Gosselin ont réussi à se hisser sur la plus haute marche du podium. William Dubé, qui avait ...