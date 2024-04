William Dubé et Lauriane Gosselin l’emportent aux Gants de bronze 

Six boxeurs de l'EBO RDL participaient la fin de semaine dernière au tournoi provincial des Gants de bronze, une compétition qui vise à déterminer les meilleurs pugilistes parmi les moins de cinq combats d'expérience. Du groupe, William Dubé et Lauriane Gosselin ont réussi à se hisser sur la plus haute marche du podium.

William Dubé, qui avait seulement un combat à son actif, a performé avec deux victoires, dont une très expéditive par arrêt de l’arbitre au 1er round. Lauriane Gosselin, de son côté, s’est mérité l'or sans avoir pu boxer en finale, puisque son adversaire a dû se désister.

La délégation louperivoise était aussi complétée par Olivier Kearney, Noémie Dumais, Samuel Thériault et Francis Pelletier. Trois autres boxeurs ont également pris part à la compétition dans le volet funboxe dédié aux moins de 11 ans, soit Émile Dubé, Elena Lavoie-Dion et Donovan Lavoie-Dion.

La délégation a récolté un total de 5 victoires et 2 revers. En plus des médailles d’or, une médaille d'argent (Francis Pelletier) et deux médailles de bronze (Olivier Kearney et Noémie Dumais) ont également été gagnées.

Francis Pelletier, après une victoire explosive par arrêt de l'arbitre au 2e round, a dû se retirer du tournoi de manière préventive pour cause de blessure mineure. Même scénario pour Olivier Kearney qui a mis fin à sa compétition après avoir obtenu une victoire par décision samedi soir. Pour le club, la santé des athlètes est une priorité.

Quant à eux, Noémie Dumais et Samuel Thériault, deux pugilistes n'ayant qu'un seul combat à leur actif, peuvent être fiers de leur parcours, puisqu’ils ont affronté des boxeurs ayant le maximum autorisé, soit cinq combats. Les deux boxeurs ont fait belle figure et se sont donné à 100 % dans des combats où l'avantage d'expérience de leurs opposants a fait la différence dans l'issue de l'affrontement.

Donovan Lavoie-Dion, Émile Dubé et Elena Lavoie-Dion, âgés de 9, 8 et 6 ans respectivement, ont livré de belles performances dans des combats de développement sans décision «fun boxe», où seulement les coups au corps sont autorisés.