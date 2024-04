Sport électronique : le Commodore du Cégep de Rivière-du-Loup atteint la finale du championnat de la LCSE

À sa première année d'existence, le Commodore du Cégep de Rivière-du-Loup atteint la finale du championnat de la Ligue collégiale de sports électroniques (LCSE). L'équipe de League of Legends qui évolue en division 1 de la LCSE continue de surprendre et disputera un match ultime contre les Légionnaires du Cégep de Sainte-Foy, le dimanche 28 avril à 10 h 30. L'équipage du Commodore a obtenu son laissez-passer à la suite d'une victoire en demi-finale contre le Collège de Maisonneuve, le 15 avril dernier.

L'entraineur Jean-Christophe Dancause, également chercheur postdoctoral en biologie moléculaire au Groupe de recherche en environnement et biotechnologie (GREB) au Cégep de Rivière-du-Loup, avait de bons mots pour les membres de l'équipage, dont Mathys Morin-Marquis, étudiant en Soins préhospitaliers d’urgence. «Mathys m'impressionne. Il a été constant toute la saison et a apporté une grande stabilité à l'équipe. L'atmosphère sera chargée de nervosité dimanche, l’équipage est fébrile!», précise-t-il, visiblement fier des performances de ses joueurs.

Plus tôt en séries, l’équipe de League of Legends du Commodore s'était inclinée contre les Légionnaires du Cégep de Sainte-Foy. Il s'agit d'une occasion de revanche pour la jeune équipe du Cégep de Rivière-du-Loup. L'affrontement de dimanche sera webdiffusé sur la chaine Twitch du Commodore. Un évènement avec animation sur place aura lieu simultanément au Carrefour du Cégep, dès 10 h 15, où le match sera projeté sur écran géant. La population est la bienvenue et pourra y accéder gratuitement en se rendant au Carrefour par l’entrée de la Résidence du Cégep.