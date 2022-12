Les Panthers ont le dessus sur le Fury

Les joueurs de la Panthers Football Academy ont célébré la victoire du Bas-Saint-Laurent, cette fin de semaine, dans la Première ligue de futsal du Québec (PLFQ). L’équipe a savouré un gain de 4 à 1 contre leurs rivaux du Fury de Rimouski, meneurs au classement général, lors d’un match disputé à l’École secondaire de Rivière-du-Loup le 10 décembre.

Plusieurs partisans étaient d’ailleurs réunis pour l’occasion. Il s’agit d’une victoire importante pour la troupe de l’entraineur-chef Roldège Arius qui souhaite revenir en force dans la course au championnat. Avec deux victoires de suite, et une fiche de 3-3, l’équipe est maintenant à six points du Fury.