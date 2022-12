Belle victoire des 3L à Rivière-du-Loup 

Les 3L de Rivière-du-Loup ont célébré une belle victoire de 5 à 3 contre les Marquis de Jonquière, le 9 décembre, au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup.

Devant un peu plus de 1 000 spectateurs, les joueurs locaux ont vu leurs adversaires ouvrir la marque et prendre l’avance d’un but lors du premier engagement. Ils ont cependant répliquer avec trois réussites consécutives lors de leur retour sur la glace en deuxième période.

Au troisième vingt, les deux équipes se sont échangés deux buts, un scénario qui a favorisé les 3L qui étaient déjà en avance.

Offensivement, la menace est venue principalement du trio formé de Janick Asselin (2 buts, 2 passes), Simon Chevrier (1 but, 2 passes) et Anthony Gagnon (1 but, 2 passes). Ils ont ensemble récolté 10 points. Gabriel Denis a été l’autre marqueur en fin de match dans un filet désert.

Devant le filet, Émilien Boily a continué son bon travail avec 25 arrêts.

DÉFAITE À SAINT-GEORGES

Le lendemain, en visite à Saint-Georges, les 3L de Rivière-du-Loup ont subi une défaite de 6 à 3. Le Cool FM a débuté le match avec trois buts. Puis, malgré une première réussite des 3L au deuxième tiers (A.N.), les locaux ont ajouté à leur avance lors de la troisième période.

Les 3L ont tenté de revenir dans le match avec une poussée de deux buts avec une douzaine de minutes à faire au match, mais ce n’était pas suffisant.

Notons que les 3L ont eu l’avantage 38-26 au chapitre des lancers. William Cyr, Maxime St-Cyr et Mathieu Guertin ont marqué. Louick Marcotte a connu un bon match. Tristan Côté-Cazenave était devant la cage louperivoise.