Quatre défaites consécutives pour les Albatros 

Les Albatros du Collège Notre-Dame ont subi deux défaites supplémentaires lors d’un voyage dans la région de Montréal, cette fin de semaine, portant à quatre matchs leur série de revers consécutifs. Ils tenteront d’y remédier lors du Challenge CCM qui commence ce mercredi.

Contre le Rousseau-Royal de Laval-Montréal, samedi, les Albatros ont vu leurs adversaires marquer à cinq reprises avant qu’ils puissent finalement s’inscrire à la marque au milieu du second engagement.

À deux reprises, les oiseaux ont réussi deux buts consécutifs, sans toutefois neutraliser l’attaque adverse. Les Louperivois ont finalement manqué de temps pour revenir de l’arrière.

Elliot Dubé, Tommy Bouchard, Samuel Vachon et François-Xavier Mercier (son 1er avec l’équipe) ont marqué. Alexandre Carbonneau, Anthony Hamelin et Noah Larochelle ont récolté deux passes. Devant le but, Émile Beaunoyer a repoussé 22 tirs.

Dimanche, contre le Collège Esther-Blondin, les Albatros n’ont pas été en mesure de déjouer le gardien des locaux. Ils ont aussi été dominé 42-20 au chapitre des lancers.

Cédric Massé n’a ainsi pas connu un vilain match devant la cage des oiseaux, mais il n’a eu aucune aide de ses coéquipiers offensivement.

La 16e édition du Challenge CCM, du 14 au 18 décembre à Ville Saguenay. L’équipe affrontera les Intrépides de Gatineau lors de son premier match.