Quatre médailles d’or pour le BSG mineur du Témiscouata

Le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata accueillait la première tranche du Circuit provincial mineur de la Fédération québécoise de ballon sur glace, du vendredi 9 au dimanche 11 décembre dernier. Un événement qui a été couronné de succès pour l’organisation puisque quatre de ses équipes ont récolté la médaille d’or.

Dans la catégorie M16 masculin (16 ans et moins), où 5 équipes étaient inscrites, les 2 équipes du BSG mineur du Témiscouata soit le Blitz 1 et le Blitz 2 se sont affrontées en finale après avoir chacune conservé une fiche de 2 victoires et 2 nulles en ronde préliminaire. C’est le Blitz 1 qui l’a finalement emporté par la marque de 1 à 0 avec un but marqué en fin de rencontre, et ce, en avantage numérique.

Puis, dans le M12, ce sont de nouveau 2 équipes du BSG mineur du Témiscouata qui se sont disputés la victoire lors de la finale. Cette fois-ci, c’est le Blitz 2 qui l’a emporté encore une fois par la marque de 1 à 0, et ce, avec un autre filet marqué en fin de joute. Dans la catégorie M10, le Blitz 1 a battu en finale les Castors de Sayabec par un pointage de 1 à 0 après que ces derniers eurent gagné leur 2 premières parties de la ronde préliminaire.

La 4e médaille d’or enregistrée par le BSG mineur du Témiscouata a été remportée dans la division M16 féminin où les T-Miss 1 ont infligé un revers de 3 à 2 aux Draveuses Uniboard de Sayabec dans un match rempli de rebondissements.

Dans la dernière catégorie à l’affiche, soit le M8, un total de 7 équipes se sont affrontées lors d’un festival qui se déroulait sur des demi-glaces avec 4 joueurs et un gardien de but sur la surface de jeu pour chaque formation. Ainsi, un total de 24 matchs d’une durée de 12 minutes chacun ont eu lieu dans le M8 où le plaisir et les sourires étaient à l’honneur.

Au final, plus de 250 joueurs et 22 équipes provenant du Témiscouata, de Saint-Cyprien, de Sayabec, d’Amqui, de Bécancour et de Lanaudière ont foulé la glace de l’aréna Cacades de Témiscouata-sur-le-Lac, secteur Cabano. D’ailleurs 50 élèves qui sont actuellement membres du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano ont participé à cet événement.

Dans les estrades, plus de 1200 spectateurs ont assisté à cette première tranche du Circuit provincial mineur.

«Fort de ce succès sur la glace et aux guichets, nous nous affairerons au cours des prochaines semaines à organiser une journée pour souligner le 20e anniversaire de notre organisation. En effet, le samedi 7 janvier prochain, nous organiserons un festival amical de ballon sur glace en journée ainsi qu’un souper et une soirée avec animation. Nous souhaitons surtout réunir les anciens joueurs et joueurs actuels ainsi que les anciens membres du personnel d’encadrement des équipes et les membres actuels», a souligné le conseil d’administration du BSG mineur du Témiscouata.