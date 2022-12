Louis-François Bélanger sélectionné sur l’Équipe Québec 

L’attaquant des Albatros du Collège Notre-Dame, Louis-François Bélanger, représentera la province lors des prochains Jeux du Canada. L’athlète a récemment été sélectionné sur l’Équipe Québec M16 qui participera à cette compétition d’envergure.

L’annonce a été effectuée par Hockey Québec, le 7 décembre. Au total, 20 Québécois ont été sélectionnés pour participer à ce prestigieux championnat de hockey qui se tiendra du 19 au 25 février 2023 sur l’Île-du-Prince-Édouard.

Louis-François Bélanger connaît actuellement une très bonne saison avec les Albatros du Collège Notre-Dame, sa première dans le M18 AAA. Le jeune homme, qui a entamé le calendrier à 14 ans, compte 11 buts et 10 passes en 26 matchs. Il est le 5 meilleur pointeur de son équipe.

Fait intéressant : Louis-François Bélanger pourra compter sur la présence de son entraineur-chef Mike Maclure dans le giron de l’Équipe Québec. Maclure sera en effet l’un des entraineurs-adjoints pour la formation provinciale.

Avant de quitter pour l’Île-du-Prince-Édouard, la nouvelle équipe participera à des activités préparatoires, dont un nouveau camp Équipe Québec qui aura lieu du 21 au 23 décembre prochain au Pavillon de la jeunesse à Québec. Des entraînements sur glace et hors glace, un match hors concours et des conférences de l’INS sur la préparation mentale et la nutrition seront notamment au menu.

Lors de l’édition précédente des Jeux d’hiver du Canada (2019), l’Équipe Québec M16 avait triomphé en finale devant l’Ontario pour mettre la main sur la médaille d’or; une victoire historique. De cette édition, 15 joueurs évoluent aujourd’hui dans la LHJMQ et 9 ont été repêchés dans la LNH.