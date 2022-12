Tournoi Bantam : près de 700 hockeyeurs ont convergé vers Rivière-du-Loup 

Rivière-du-Loup a de nouveau été envahi par la fièvre du hockey, le week-end dernier, alors qu’était présenté le tout premier tournoi de Hockey Rivière-du-Loup pour la saison 2022-23, soit la 14e édition du Tournoi Provincial de Hockey Bantam M15 McDonald’s de Rivière-du-Loup. Près de 700 jeunes joueurs de hockey de quatre différentes catégories, soit le AA, BB, A et B, se sont présentés pour l’occasion.

Du côté des résultats, trois équipes du Bas-Saint-Laurent ont atteint les demi-finales, mais seulement deux d’entre elles ont participé aux matchs des finales et une a remporté les grands honneurs.

C’est dans la catégorie M15 A que le Bleu et or de Rivière-du-Loup et les Mariniers de Rimouski se sont affrontés en demi-finale. Cette confrontation bas-laurentienne s’est terminée par la victoire de Rimouski au compte de 7 à 1. Ces derniers ont également poursuivi leur série de succès en remportant la finale par le pointage de 5 à 2 face aux Aigles de St-Bruno.

Dans la catégorie M15 B que les Mariniers du Golfe de Rimouski ont disputé la victoire aux Commandeurs de Pointe-Lévy 1 en finales. Rimouski n’est cependant pas reparti avec la médaille d’or, les Commandeurs remportant la rencontre par la marque de 4 à 2.

En ce qui a trait à la classe M15 BB, l’équipe des Tigres de Victoriaville ont tenté de remporté la Coupe McDonald's pour une deuxième année de suite, mais bien qu’ils se soient bien défendus, ils ont perdu leur titre face aux Grands Ducs du Richelieu par le compte serré de 2 à 1.

Enfin, dans la catégorie M15 AA, contrairement à leurs collègues du BB, ce sont les Tigres de Victoriaville qui ont soulevé la Coupe McDonald's contre les Seigneurs de Lotbinière, là aussi par un compte serré de 3 à 2.

La 14e édition du Tournoi Provincial de Hockey Bantam M15 McDonald’s de Rivière-du-Loup a été couronnée de succès grâce à la participation de 33 équipes provenant des différentes régions du Québec et des quelques milliers de visiteurs qui ont à nouveau permis de très bonnes retombées économiques dans la région pendant ce dernier week-end de novembre.

En tout, 72 rencontres ont été disputées pendant les 4 jours de cet événement. Il est également important de souligner que Monsieur Dénis Albert, nouveau propriétaire des restaurants McDonald a accepté de remettre quelques 144 certificats cadeaux d’une somme de 15$ aux joueurs du match de chaque équipe à chacune des rencontres présentées lors de cet événement annuel.