Performances inspirantes des Arabesques en compétition à Trois-Pistoles

Une vingtaine de patineuses du Club de patinage artistique les Arabesques de Rivière-du-Loup participaient à la première compétition régionale de la saison à Trois-Pistoles, les 26 et 27 novembre. La fin de semaine fut couronnée de succès, autant au niveau du dépassement de soi que des performances.

Dans les niveaux Étapes et Star 1 à Star 3, les patineuses reçoivent un ruban or, argent ou bronze, selon la réussite des éléments de leurs programmes. Il n’y a pas de classement.

Chez les Étapes 5, Livia Brisson et Sandrine Giasson ont obtenu un ruban or, Léa-Jade Béland, Minna Ben Amor et Èva-Rose Côté repartent avec un ruban argent. En Star 1, Magaly Dionne a obtenu un ruban or.

Dans la catégorie Star 2, Lauraly Tremblay et Frédérike Desrosiers se méritent un ruban or.

Chez les Star 3, mentionnons un ruban or pour Daphnée Paré, Coralie Paré et Mégane Tardif et un ruban argent pour Mélody Tremblay, Lilou Caron, Sophie Ouellet, Kelly-Ann Thériault et Marilou Charest.

MÉDAILLES

À partir du niveau Star 4, les patineuses sont classées dans leurs catégories respectives, selon l’appréciation des juges lors de leurs performances.

En Star 4 (moins de 13 ans), Maélie Lebel a obtenu une médaille d’argent. Chez les Star 4 (plus de 13 ans), Florence Blier a remporté une médaille de bronze et Mindy Plourde a pris le sixième rang.

Dans la catégorie Star 5 (plus de 13 ans), Maude Malenfant rapporte une médaille de bronze et Jana Doré a pris le quatrième rang. En Star 6, Annabelle Dubé a terminé quatrième. Cette dernière a également pris le 7e rang en Star 7.

Élyse Charest a remporté deux médailles d’or dans les catégories Star 9 et Star 10.

En compétitif, Mélodie Gagnon a pris le quatrième rang chez les pré-novice pour le programme court et a obtenu une médaille de bronze chez les pré-novice pour le programme long.

ADULTE

En terminant, Sylvie Gagnon a remporté une médaille d’or dans la catégorie Adulte artistique bronze. Puis, dans la catégorie Adulte argent 35 ans et plus, Linda Joubert s’est mérité l’or et Sylvie Gagnon l’argent.