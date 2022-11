Les Braves Boralex 11U B honorés au niveau provincial    

Une équipe de l’Association de baseball mineur de Témiscouata (ABMT) a reçu une reconnaissance provinciale lors du plus récent gala méritas annuel de Baseball Québec, le 26 novembre. La formation des Braves Boralex 11U B a été désignée comme équipe féminine communautaire 9U ou 11U de l’année, et ce, pour tout le Québec.

Il s’agit d’un honneur important pour ce groupe de neuf filles qui jouent contre d’autres équipes féminines et parfois contre des équipes mixtes regroupant souvent une très grande majorité de gars. Cet été, ce club a remporté un tournoi féminin dans la région de Longueuil. Les athlètes ont également gagné le championnat régional en division mixte dans le 11U B.

L’équipe des Braves Boralex est composée de Marilou Bérubé, Élodie Bois, Naomie Bois, Marie-Félix Carrier, Lauralee Dubé-Abbruzese, Kelly-Ann Labonté, Daliane Lehoux, Justine Morin et Tahlya Robert. L’entraîneur en chef de l’équipe est Mike Robert et les adjoints sont Isabelle Gobeil, Marie-Ève Pelletier et Hugo St-Pierre.

Rappelons que Mike Robert a récemment été nommé par Baseball Bas-St-Laurent comme étant l’entraîneur qui s'est le plus signalé en 2022 dans la région.

«Nous tenons à féliciter les joueuses et le personnel d’encadrement de l’équipe féminine Braves Boralex 11U B pour cette belle reconnaissance! C’est toujours plaisant d’être reconnu comme l’une des meilleures équipes au Québec», ont souligné les membres du Conseil d’administration de l’ABMT.