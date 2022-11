Un record pour le 6e tournoi de hockey de la Classique Sphinx 

La Classique annuelle des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup se déroulera les 2, 3 et 4 décembre 2022. Cette sixième édition, dont le partenaire majeur est Pat BBQ, est une année record puisque 37 équipes, provenant d’un peu partout dans la province, rivaliseront entre elles. Les catégories M13 et M15 seront à l’honneur.

Il faut préciser que 71 parties seront jouées à quatre endroits différents sur le territoire, soit à Rivière-du-Loup, St-Cyprien, St-Pascal et Trois-Pistoles. Le samedi et le dimanche, toutes les parties se dérouleront sur les deux glaces de Rivière-du-Loup et au Complexe Louis Santerre de St-Cyprien. Le dimanche, les finales seront uniquement disputées à Rivière-du-Loup.

Lors de cet évènement, plus de 645 joueurs accompagnés de leurs entraineurs viendront se mettre en valeur dans la région. Près d’une centaine de bénévoles seront à pied d’œuvre pour vous accueillir afin que cette édition de la Classique Sphinx soit, pour une sixième fois, un vif succès.

Les amateurs sont conviés à assister à la mise au jeu officielle le vendredi 2 décembre, au Stade de la Cité des Jeunes dès 18 h 40. Pour l'occasion, les Sphinx M15 D1, dirigés par l'entraîneur-chef Chad Lacasse, feront face aux Warriors de Montréal.

Il est possible de consulter l’horaire complet du tournoi, les résultats des rencontres ainsi que les différents joueurs du match en suivant la page Facebook de la Classique Sphinx Pat BBQ.

Rappelons que l’entreprise Pat BBQ s’est jointe à l’organisation de hockey des Sphinx comme partenaire officiel cette saison. L’entreprise de l’homme d’affaires Patrick Couturier est connue à l’international et les Sphinx sont honorés de cette association.