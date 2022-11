Le futsal sera mis à l’honneur dans les gymnases de Rivière-du-Loup le 26 novembre prochain lors d’une journée d’activités organisée conjointement par Soccer Québec et l’Association régionale de soccer de l’Est-du-Québec (ARSEQ).

«Ça va être une fête du futsal à Rivière-du-Loup, a lancé avec enthousiasme la directrice-générale de l’ARSEQ Marie-Ève Ouellet. Ce sera l’occasion pour nous de continuer à faire la promotion de ce beau sport dans notre région.»

Le coordonnateur aux compétitions et responsable de la Première ligue de futsal du Québec (PLFQ) chez Soccer Québec, Rémy Helbert, ne cache pas non plus sa joie de voir un tel événement tenir place dans l’Est-du-Québec.

«Il est important pour Soccer Québec de donner de la visibilité au futsal dans les régions traditionnellement dites éloignées, a-t-il mentionné. Nous sommes heureux d’avoir dans notre conférence de la PLFQ dans la Capitale-Nationale une équipe de Rivière-du-Loup (les Panthers), une équipe de Rimouski (le Fury) et une équipe de Trois-Rivières (Oranje). Au futsal aussi nous sommes des sacrés numéros à travers la province.»

Les affrontements de ce samedi 26 novembre mettront aux prises d’une part les équipes de la PLFQ à savoir les Panthers FC, le Fury de Rimouski, le Sporting Québec FC et l’Inter QC, de même que des matchs amicaux opposant des programmes scolaires de la région dans le gymnase de l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

D’autre part, au même moment sur le terrain du Stade Premier Tech, juste à côté de l’école, des activités pour les plus jeunes de U10 à U14 impliquant entre autres des équipes de Baie Comeau, de Rivière-du-Loup et de Rimouski. Ce qui fait dire à Charles De Santis, adjoint technique et responsable des communications à l’ARSEQ, qui aura la charge de l’événement sur place : «ça va être un bel événement et il y aura beaucoup de spectateurs. Si vous êtes dans le coin, venez faire un tour, l’entrée est gratuite! Nous avons hâte!»

Activités prévues au gymnase de l'École secondaire de Rivière-du-Loup

8h - 9h30 : match amical entre les secondaires 5 du Sport-Études régional et la concentration des Spartiates de Dégelis

10h - 11h15 : match Inter QC vs Panthers FC

11h15 - 12h30 : match Fury de Rimouski vs Sporting Québec FC

12h30 - 13h45 : match amical collégial féminin entre les Portageuses du Cégep Rivière-du-Loup et les Pionnières du Cégep Rimouski

14h à 15h15 : match Fury de Rimouski vs Inter QC

15h15 à 17h : match Panthers FC vs Sporting Québec FC



Simultanément au Stade Premier Tech (juste à côté de l'école) des activités pour les plus jeunes (U-10 à U-14)

10h à 16h : rassemblement et match amicaux entre Baie-Comeau, Mondial de Rivière-du-Loup et le Fury de Rimouski

16h à 20h : CAMPS LDP avec l'ARSEQ (U-15 M et U-16 M) + CAMP U-19 F AAA du Fury de Rimouski