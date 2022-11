Rivière-du-Loup reçoit des centaines de joueurs de hockey ce week-end

C’est dans quelques jours, du 24 au 27 novembre, que se tiendra la 14e édition du Tournoi Provincial de Hockey Bantam McDonald’s M15 de Rivière-du-Loup. Pour l’occasion, la région accueillera 33 équipes provenant de toutes les régions du Québec.

Le comité organisateur se prépare déjà à recevoir plus de 700 hockeyeurs et personnel d'encadrement des équipes, dont 6 équipes dans le calibre AA, 8 dans le BB, 9 dans le A et 10 dans le B, en plus de quelque 2000 accompagnateurs. Déterminés à conquérir les honneurs de ce tournoi dont la notoriété n’est plus à faire, les jeunes joueurs fouleront les deux glaces louperivoises, soit celle du Centre Premier Tech et la nouvelle glace olympique du Stade de la Cité des jeunes.

À l’instar des éditions précédentes, le Tournoi Provincial de Hockey Bantam McDonald's de Rivière du Loup, fort de la collaboration de son partenaire officiel et nouveau franchisé dans la région, Dénis Albert, propriétaire des restaurants McDonald’s de la région de Rivière-du-Loup, mettra en jeu la prestigieuse «COUPE McDonald's», permettant de ce fait aux équipes gagnantes de chacun des calibres de faire un tour d'honneur sur la glace en portant bien haut la coupe si chèrement disputée.

La tradition sera encore une fois au rendez-vous alors que des bannières soulignant le succès des équipes gagnantes et finalistes et des médailles identifiées au Tournoi s’ajouteront à la gloire des hockeyeurs et du personnel d’encadrement.

Soulignons également l’apport de M. Albert, qui offrira tout comme ses prédécesseurs des certificats cadeaux aux joueurs du match de chaque équipe à chacune des rencontres présentées lors des 4 jours de cet événement annuel.

Comme par les années antérieures, les spectateurs qui assisteront à la 14e édition du Tournoi seront admis gratuitement. Hockey Rivière-du-Loup souhaite ainsi inciter la population et les amateurs de hockey à venir encourager massivement nos jeunes joueurs et leur démontrer notre appui face à la résilience dont ils ont dû faire preuve au cours des derniers mois. Il en ira de même pour les autres tournois qui seront présentés en sol louperivois au cours des prochains mois.

PRÉSIDENCE D’HONNEUR

La présidence d’honneur de cette 14e édition a été confiée à Jean-Pierre Pigeon et Lyse Poirier-Richard, figures bas-laurentienne bien connues dans le monde du hockey, membres pendant de très nombreuses années du conseil d’administration de Hockey Bas St-Laurent.

M. Pigeon a œuvré comme bénévole pendant 45 ans auprès des jeunes hockeyeurs de la région, soit de 1977 à 2022. D’abord sur le plan local, il fut entraîneur, puis gérant d’équipe et administrateur en tant que président de l’association locale de Sainte-Anne-des-Monts. Vers l’an 2000, M. Pigeon fait un passage au niveau régional en devenant tour à tour secrétaire, trésorier et président de Hockey Bas-St-Laurent jusqu’à sa retraite plus tôt cette année. Il a ainsi siégé à la table du comité des présidents régionaux de Hockey Québec sur la scène provinciale. Selon M. Pigeon, sa plus grande réussite réside dans la création de la concession Midget AAA à Rivière-du-Loup, Les Albatros.

De son côté, Lyse Poirier Richard a commencé son aventure au hockey au début des années 90. En raison des occupations au Cégep de l’entraineur pee-wee de l’époque, elle devient alors la première personne à occuper le poste de gérante du simple lettre, mais pour toute l’association du hockey mineur d’Amqui.

Par la suite, l’association ayant instauré le poste de gérant pour toutes les équipes, elle poursuivra ce bénévolat au sein des différentes équipes de son fils jusqu’à ce qu’il atteigne le midget.

Elle s’impliquera par la suite dans différents postes à Amqui comme registraire des tournois, statisticienne et responsable de discipline pour les ligues inter-zonale, McDonald’s, Junior et pour la ligue des travailleurs. Puis en 2002, le président de Hockey Bas St-Laurent de l’époque, Claude Fortin, lui demande de faire partie du conseil d’administration de l’organisme régional, poste qu’elle occupera jusqu’en mai 2022. En tant que 1re vice-présidente, elle aura comme principale tâche de s’occuper des tournois, de la Coupe Desjardins et du hockey féminin.

Enfin, tout comme par les années antérieures, les profits générés par l’événement seront remis à Hockey Rivière-du-Loup afin d’en faire bénéficier les jeunes hockeyeurs de notre milieu.

D’autre part, nul doute que cet événement sera fort apprécié des entreprises régionales puisqu’il laissera dans son sillage des retombées économiques estimées à plus de 400 000 $.