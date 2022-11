Grosse victoire pour les Fondations B.A. 

L’équipe des Fondations B.A. de Trois-Pistoles a remporté les honneurs d’un festival offensif, cette fin de semaine, dans la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie. La formation a vaincu les Vikings de Chandler par la marque de 8 à 7, devant ses partisans, à l’Aréna Bertrand-Lepage.

Tirant de l’arrière 2-0 après une période de jeu, puis 6-5 après 40 minutes, les locaux n’ont jamais lâché. Leurs efforts auront finalement payé en fin de match. Raphaël Santerre (1 but, 3 passes) est celui qui a marqué le but de la victoire.

David Noreau-Cyr (2 buts, 1 passe), Jean-Philippe Levesque (2 buts, 1 passe), Jérémy Desjardins (1 but, 2 passes), Denis-Alexandre Nadeau (1 but), Gabriel Levesque (1 but), ainsi que Guillaume Bérubé et Jeffrey Desjardins, avec deux mentions d’aide chacun, ont été les autres joueurs qui ont assuré le spectacle offensivement.

L’équipe jouera ses deux prochains matchs lors de la fin de semaine des 2-3 décembre. Le Bois BSL de Mont-Joli et le Nordet de Sainte-Anne-des-Monts seront les adversaires en visite.