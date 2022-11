Une victoire et une défaite pour les Albatros

La fin de semaine à domicile a été une montagne russe d’émotions pour les Albatros du Collège Notre-Dame qui ont récolté une victoire contre les Lions du Lac Saint-Louis et essuyé une défaite face aux Vikings de Saint-Eustache.

Le 18 novembre, les joueurs louperivois ont montré leur savoir-faire lors du «match des toutous» qui invitait les spectateurs à lancer une peluche sur la glace lors du premier but des oiseaux.

Devant un peu moins de 750 personnes, les hockeyeurs ont remporté 3 à 2 grâce à des buts d’Elliot Dubé, d’Alexandre Carbonneau et de Mathys Dubé. Le gardien des Albatros, Cédric Massé, a bloqué 44 des 46 tirs projetés vers le but.

Lors de la seconde partie qui se déroulait le 19 novembre contre les Vikings de Saint-Eustache, meneurs au classement de la Ligue de hockey M18 AAA du Québec, les Albatros se sont inclinés 4-3 en prolongation.

Malgré un premier but du joueur louperivois Louis-François Bélanger en première période, les visiteurs ont vite pris le contrôle en comptant deux buts.

Peu après le début de la deuxième période, les Vikings ont inscrit leur troisième but. La fébrilité et la frustration des locaux se faisaient sentir. Beaucoup de bousculade et des débuts de bagarre ont éclaté. Les visiteurs ont dominé la période, restant majoritairement dans le territoire des oiseaux.

Vers la fin de la troisième période, Mike Maclure, l’entraineur des Albatros a demandé un temps d’arrêt. Au retour au jeu, Noah Larochelle a inscrit le deuxième but des oiseaux. Avec moins de 10 secondes à jouer, alors que les partisans s’étaient résignés à regarder leur équipe favorite concéder la victoire, Anthony Paré a égalisé la marque à 19 minutes 53 secondes en 6 contre 5.

Sous les hurlements de la foule, les joueurs louperivois n’ont eu que peu de temps pour les réjouissances, puisque la prolongation débutait. Revigorés, les oiseaux ont commencé avec force et énergie avec une chance de tir devant le filet. Les spectateurs se tenaient au bout de leur chaise. Malheureusement, la rondelle leur a échappé, puis leurs adversaires s’en sont emparée, comptant à 1 minute 8 secondes de la fin.

Les locaux ont vécu une défaite difficile, eux qui venaient de sauver la mise en troisième période. Durant cette partie, le gardien du Collège Notre-Dame a arrêté 34 des tirs qui ont été lancés vers lui.

Les Albatros, étant deuxièmes au classement général derrière les Vikings seront à nouveau en action à domicile les 3 et 4 décembre au Centre Premier Tech lors d’un programme double. Ils affronteront les Élites de Jonquière (dixième au classement général) ainsi que le Séminaire de Saint-François (quatrième au classement général).