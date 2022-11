3L : Nathan Ouellet sera opéré, Olivier Mathieu s’amène 

L’organisation des 3L de Rivière-du-Loup ont annoncé avoir signé une entente avec l’attaquant Olivier Mathieu, le 15 novembre. L’ancien des Remparts de Québec et de l’Université McGill s’amène notamment pour pallier à la perte de Nathan Ouellet qui devra s’absenter pour une période prolongée en raison d’un opération.

Olivier Mathieu est un ailier de 5'9" et 177 livres qui portait les couleurs de l'Université McGill depuis l'année dernière. Il compte également 228 matchs dans la LHJMQ où il a amassé 88 points et 244 minutes de punitions. Il a notamment évolué pour les Remparts de Québec, les Tigres de Victoriaville et les Foreurs de Val-d'Or.

«Olivier a de la rapidité et du caractère. C'est un ancien choix de 1re ronde dans la LHJMQ. Il aura maintenant la chance de montrer ce qu'il peut faire dans la LNAH», a partagé le directeur général des 3L, Fabien Dubé.

Soulignons que Nathan Ouellet sera tenu à l’écart du jeu pour une longue période et il devrait rater le reste de la saison. Par son ardeur au travail et les efforts qu’il déployait à chaque présence, le Louperivois était l’un des favoris des partisans. Il était aussi très respecté au sein de la chambre.

Depuis le début de la saison, Ouellet avait récolté une mention d’aide. Son apport allait toutefois bien au-delà des points, étant notamment une pièce importante en désavantage numérique et contre les meilleurs trios adverses.