Première victoire à domicile pour les 3L 

Les 3L de Rivière-du-Loup ont profité d’une première visite des Bâtisseurs de Montcalm - et de plusieurs anciens coéquipiers - pour célébrer un premier gain à domicile cette saison, vendredi soir. Une victoire de 4 à 3 qui a du même coup récompensé leur meilleure partie jouée au Centre Premier Tech en 2022-2023.

Peut-être inspirés par le «match des toutous», lequel a attiré près de 1200 partisans à l’aréna, les 3L ont été les premiers à s’inscrire à la marque en première période. Mathieu Guertin a donné les devants aux siens, et le ton au match, lorsqu’il a trouvé le fond du filet en avantage numérique. Il a du même coup donné le feu vert aux partisans pour qu’ils envoient leurs peluches sur la glace.

Motivés, les 3L ont par la suite continué de travailler fort, ajoutant un deuxième but avant que les visiteurs répliquent. La troupe d’Éric Haley n’a par la suite jamais tiré de l’arrière, marquant avant l’adversaire à chaque engagement.

«Les gars étaient prêts. Depuis le début de l’année, on voulait offrir aux partisans du bon hockey comme on le fait sur la route. Ce soir, les gars ont travaillé fort, ils ont bien travaillé surtout, alors nous sommes contents», a partagé l’entraineur-chef après la rencontre.

«On a une gang de jeunes qui aiment travailler ensemble et ça paraît. Ce soir, on est restés concentrés et on s’est bien positionné. C’est une belle victoire d’équipe», a-t-il ajouté.

Janick Asselin, Louick Marcotte sur une savante passe d’Anthony Gagnon et Antoine Masson ont été les autres marqueurs pour l’équipe locale. Dans le cas de Masson, il s’agissait d’un premier match avec le groupe cette saison, lui qui a signé un contrat quelques heures avant le match.

«Je pense que notre ligne a vraiment bien joué, on a eu plusieurs chances. C’est le fun qu’on ait été récompensés avec le but gagnant. Je pense que c’était mérité et je suis content que l’équipe puisse en bénéficier», a-t-il déclaré.

Devant le filet, Émilien Boily a poursuivi le très bon travail effectué depuis son acquisition des Marquis de Jonquière. Le cerbère a effectué 26 arrêts. Il est resté calme en fin de match, lorsque les Bâtisseurs tentaient d’égaliser la marque.

«Je dois donner du crédit à mes défenseurs, a-t-il mentionné. Nous sommes solides défensivement et ça va bien […] Je suis aussi content de la façon dont nous avons répondu quand le match était serré.»

RETOUR D’ANCIENS 3L

Soulignons enfin que la visite des Bâtisseurs de Montcalm signifiait le retour à Rivière-du-Loup de plusieurs anciens membres des 3L de Rivière-du-Loup, dont Marc-André Tourigny, Guillaume Decelles, Raphaël Bussières et Maxime Guyon. L’équipe adverse comptait aussi sur Sylvain Deschâtelets derrière le banc, tandis que Simon Danis-Pépin était absent.

Après le match, bien que déçu de la défaite, Marc-André Tourigny n’a pas caché qu’il avait encerclé la date du match au calendrier. Il a d’ailleurs été salué par la foule en début de partie. «C’est spécial. C’est pas le résultat espéré, mais je suis content d’être ici ce soir», a confié celui qui a terminé la rencontre avec deux passes.

Les 3L de Rivière-du-Loup tenteront de bâtir sur cette victoire lors d’une visite à Laval, dimanche après-midi.